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25 минут назад

Туристка позавидовала пенсионерам из США в роскошном отеле Турции

Lenta.ru

Российская туристка побывала в роскошном отеле в Турции и позавидовала отдыхающим там пенсионерам из Европы из США. Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка позавидовала пенсионерам из США в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Читательница портала рассказала, что давно хотела попасть в Cornelia Diamond Golf Resort в Белеке, но не могла позволить себе отдых в этом отеле: летний тур на двоих обходился ей примерно в полмиллиона рублей. Однако зимняя путевка стоила значительно дешевле.

«Решила посмотреть стоимость на предновогодние даты: цена на неделю была 124 тысячи рублей на двоих, и я уговорила мужа взять отпуск», — добавила она.

Россиянка сообщила, что отель не новый, но его территория, номера и корпуса находятся в безупречном состоянии. Туристка также отметила потрясающее питание в гостинице.

«Из минусов могу назвать только отсутствие русскоязычного персонала, даже на стойке ресепшен, но, возможно, это только в зимний период», — пояснила она.

По словам автора публикации, в основном в отеле отдыхают молодые пары из России, а также европейцы и американцы пенсионного возраста.

«Хотелось бы, чтобы и наши пенсионеры могли себе позволить такой отдых, немного даже завидно стало и обидно за наших пенсионеров», — отметила она.

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