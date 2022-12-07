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1 час назад

Туроператор: рейсы Southwind из Калининграда в Шарм-эль-Шейх отменены из-за низкого спроса

TourDom

Чартерная программа авиакомпании Southwind из Калининграда в Шарм-эль-Шейх через Анталью официально отменена. Такое решение принято в связи с низкой востребованностью направления, рассказала Анна Подгорная, генеральный директор туроператора Pegas Touristik, который планировал формировать турпродукт на крыльях перевозчика.

Рейсы Southwind из Калининграда в Шарм-эль-Шейх отменены
Фото: TourDomTourDom

Ранее стало известно о том, что из зимнего расписания Храброво удалены все вылеты Southwind на египетский курорт. Тем не менее в понедельник компания все-таки успела выполнить первый рейс, правда, из-за замены борта отправиться на отдых сумели не все туристы.

На сегодня в системе бронирования Pegas Touristik нет предложений из Калининграда в Египет ни через Турцию, ни через Москву. Однако в Анталью на зимний период туры все же присутствуют, но перелет опять же со стыковкой в столице РФ, в том числе и на Southwind Airlines.

Из Храброво, предположительно до весны, ушел еще один перевозчик: Turkish Airlines также счел рейсы в Анталью нерентабельными. Таким образом, судя по информации из сезонного расписания аэропорта Калининграда, прямые перелеты остались лишь в российские города, а также Минск.

Новости путешествий,Анна Подгорная,
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