Рейсы Southwind из Калининграда в Шарм-эль-Шейх отменены

Чартерная программа авиакомпании Southwind из Калининграда в Шарм-эль-Шейх через Анталью официально отменена. Такое решение принято в связи с низкой востребованностью направления, рассказала Анна Подгорная, генеральный директор туроператора Pegas Touristik, который планировал формировать турпродукт на крыльях перевозчика.

Фото: TourDom TourDom

Ранее стало известно о том, что из зимнего расписания Храброво удалены все вылеты Southwind на египетский курорт. Тем не менее в понедельник компания все-таки успела выполнить первый рейс, правда, из-за замены борта отправиться на отдых сумели не все туристы.

На сегодня в системе бронирования Pegas Touristik нет предложений из Калининграда в Египет ни через Турцию, ни через Москву. Однако в Анталью на зимний период туры все же присутствуют, но перелет опять же со стыковкой в столице РФ, в том числе и на Southwind Airlines.