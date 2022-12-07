Российский пилот рассказал о самом страшном полете

Заслуженный летчик России Олег Серов рассказал об одном из самых экстремальных полетов за карьеру. Воспоминаниями он поделился со «Звездой».
Случай произошел еще во времена СССР, когда российскому пилоту пришлось улетать с Камчатки прямо во время извержения вулкана. По словам летчика, рейс Петропавловск-Камчатский — Ленинград (Санкт-Петербург — прим. «Ленты.ру») был самым длинным в стране, а первая посадка была в Магадане.
«Тогда нужно было немедленно удирать с Камчатки. Пока мы взлетали, мы были в тени вулкана... Убрали закрылки, вышли из тени, и нас как швырнуло вниз — мы просадку сделали почти на 200 метров. И потом швыряло, то вверх, то вниз. В глазах только приборная доска мелькала туда-сюда. И руки потом очень болели. Ну страху тогда пассажиры натерпелись...» — рассказал Серов.
Летчик добавил, что подобных «болтанок» в жизни никогда не испытывал, и пожелал никому не оказываться на таких экстремальных рейсах.