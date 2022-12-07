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1 час назад

Российский пилот рассказал о самом страшном полете во время извержения вулкана

Заслуженный летчик России Олег Серов рассказал об одном из самых экстремальных полетов за карьеру. Воспоминаниями он поделился со «Звездой».

Российский пилот рассказал о самом страшном полете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Случай произошел еще во времена СССР, когда российскому пилоту пришлось улетать с Камчатки прямо во время извержения вулкана. По словам летчика, рейс Петропавловск-КамчатскийЛенинград (Санкт-Петербург — прим. «Ленты.ру») был самым длинным в стране, а первая посадка была в Магадане.

«Тогда нужно было немедленно удирать с Камчатки. Пока мы взлетали, мы были в тени вулкана... Убрали закрылки, вышли из тени, и нас как швырнуло вниз — мы просадку сделали почти на 200 метров. И потом швыряло, то вверх, то вниз. В глазах только приборная доска мелькала туда-сюда. И руки потом очень болели. Ну страху тогда пассажиры натерпелись...» — рассказал Серов.

Летчик добавил, что подобных «болтанок» в жизни никогда не испытывал, и пожелал никому не оказываться на таких экстремальных рейсах.

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