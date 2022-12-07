Российский пилот рассказал о самом страшном полете

«Тогда нужно было немедленно удирать с Камчатки. Пока мы взлетали, мы были в тени вулкана... Убрали закрылки, вышли из тени, и нас как швырнуло вниз — мы просадку сделали почти на 200 метров. И потом швыряло, то вверх, то вниз. В глазах только приборная доска мелькала туда-сюда. И руки потом очень болели. Ну страху тогда пассажиры натерпелись...» — рассказал Серов.