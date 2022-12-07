Туроператор рассказал, как решает вопрос с туристами, не улетевшими в Гоа

С туристами, которые вчера не смогли вылететь из Казани в Гоа, работают в индивидуальном порядке. Такую информацию TourDom.ru предоставили в ANEX Tour. Путешественникам, получившим визы, предлагают полететь московским рейсом, перенести даты тура или направления.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Эту информацию корреспонденту подтвердила турагент, чьи клиенты вчера не получили визы. Документы пришли только ночью. Собеседница рассказала, что туристы согласились лететь из Москвы. Правда, дорогу до столицы необходимо оплачивать самостоятельно.

Что касается тех, кто уже не готов отправиться на отдых, им предлагают обращаться в страховую компанию и подавать документы. Это относится к тем, у кого есть страховой полис, предусматривающий покрытие визового риска.

В самом туроператоре сообщают, что проблемы с визами возникли по вине индийской стороны. Эту версию подтверждают сообщения других путешественников, которые тоже не смогли вовремя получить документы: «Подавали 6 человек 2 декабря самостоятельно, сами оплачивали. В субботу 5 виз было готово. Шестая в процессе. Техподдержка отвечает, что надо просто подождать». Также о том, что в визовой системе Индии произошел глобальный сбой, пишет ассоциация «Турпомощь» со ссылкой на миграционную службу в Дели. Представители организации обратились в Консульский департамент МИД РФ с просьбой обратить внимание на ситуацию.