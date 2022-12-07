Авиапассажир посмотрел эротику при ребенке и возмутил его мать

Пассажир самолета посмотрел фильм, где присутствовали интимные сцены, при 15-летнем подростке, чем возмутил его мать. Об этом сообщает Insider.com.
По словам женщины, мужчина смотрел сцены сексуального характера прямо на экране, установленном на спинке сидения:
"Я была потрясена. Шок перерос в ужас, когда я осознала, что экран хорошо виден моему сыну, сидящему прямо рядом со мной".
Туристка попыталась закрыть обзор ребенку, а после окончания фильма, она подошла к стюардессам и рассказала о случившемся. Бортпроводницы, в свою очередь, предложили пересесть на другие места:
"Но, по их словам, даже в этом случае кто-то другой может воспроизвести тот же контент. По сути, они ничего не могли сделать".
Женщину возмутило не столько поведение пассажира, сколько безответственность перевозчика:
"Ответ, который я получила от команды развлекательной службы компании, был таким же, как и на борту: "Если это повторится, пересядьте". Однако это никак не помогает решению проблемы".