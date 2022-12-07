На Камчатке стало больше туристов

«В части туристического потока видим рост. В этом году мы оцениваем туристический поток около 300 тысяч человек», — заявил Солодов. Он отметил, что в этом году стало больше местных жителей, которые пользуются маршрутами и туристическими объектами региона. Уточняется, что в прошлом году власти насчитали 250 тысяч туристов.