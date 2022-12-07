Консульство Кипра в Санкт-Петербурге массово отказывает россиянам в визах

Из 50 россиян, пришедших 6 декабря в Генконсульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге за визами, 48 человек получили отказ. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из турагентов.
«Мои клиенты на месте посчитали примерную статистику. Получается, что только двоим из 50 туристов дали разрешение на въезд в страну, причем не мультивизу, как обычно делают, а однократную», – рассказал турагент Денис. По его словам, причина отказа у всех россиян одинакова. В официальном документе сказано: «Не представляется возможным убедиться в Вашем намерении покинуть территорию Республики Кипр в течение срока действия визы».
«Судя по разговорам внутри консульства, распоряжение – ограничить количество выдаваемых виз именно россиянам, потому что их якобы стало слишком много», – говорит турагент.
По его словам, большинство подававших на визу не покупали туры, так как планировали поездки в гости к родственникам или друзьям на разные сроки. Его клиенты подготовили для оформления разрешения на въезд полный пакет документов: приглашение и банковскую гарантию от собственника жилья, документы на квартиру, спонсорское письмо. И тем не менее получили отказ.
Кипрское консульство ранее лояльно относилось к российским туристам: очень редко отказывали. Поэтому у многих из заявителей не было страховки от невыезда.
В частности, клиенты Дениса собирались лететь на Кипр через Армению. Деньги за перелет из Петербурга в Ереван они получат обратно, а вот стоимость билетов авиакомпании Cyprus Airways в Ларнаку, купленных по невозвратному тарифу, вернуть не удастся. Перелет в одну сторону обошелся туристам в 38 тыс. руб. на человека.
С 1 декабря Кипр присоединился к отмене упрощенного визового режима между странами Евросоюза и Россией. Оформление национальных виз для граждан РФ теперь стало платным. Сумма сбора – 80 евро для взрослых и 40 евро – для детей до 12 лет.
Редакция направила запрос в Генконсульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге.