Консульство Кипра в Санкт-Петербурге массово отказывает россиянам в визах

Из 50 россиян, пришедших 6 декабря в Генконсульство Республики Кипр в Санкт-Петербурге за визами, 48 человек получили отказ. Об этом редакции TourDom.ru сообщил один из турагентов.

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«Мои клиенты на месте посчитали примерную статистику. Получается, что только двоим из 50 туристов дали разрешение на въезд в страну, причем не мультивизу, как обычно делают, а однократную», – рассказал турагент Денис. По его словам, причина отказа у всех россиян одинакова. В официальном документе сказано: «Не представляется возможным убедиться в Вашем намерении покинуть территорию Республики Кипр в течение срока действия визы».

«Судя по разговорам внутри консульства, распоряжение – ограничить количество выдаваемых виз именно россиянам, потому что их якобы стало слишком много», – говорит турагент.

По его словам, большинство подававших на визу не покупали туры, так как планировали поездки в гости к родственникам или друзьям на разные сроки. Его клиенты подготовили для оформления разрешения на въезд полный пакет документов: приглашение и банковскую гарантию от собственника жилья, документы на квартиру, спонсорское письмо. И тем не менее получили отказ.

Кипрское консульство ранее лояльно относилось к российским туристам: очень редко отказывали. Поэтому у многих из заявителей не было страховки от невыезда.

В частности, клиенты Дениса собирались лететь на Кипр через Армению. Деньги за перелет из Петербурга в Ереван они получат обратно, а вот стоимость билетов авиакомпании Cyprus Airways в Ларнаку, купленных по невозвратному тарифу, вернуть не удастся. Перелет в одну сторону обошелся туристам в 38 тыс. руб. на человека.

С 1 декабря Кипр присоединился к отмене упрощенного визового режима между странами Евросоюза и Россией. Оформление национальных виз для граждан РФ теперь стало платным. Сумма сбора – 80 евро для взрослых и 40 евро – для детей до 12 лет.