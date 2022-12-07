Найден способ бороться с просрочившими визы туристами в Таиланде

В Таиланде сотрудники иммиграционной службы нашли способ успешно бороться с туристами, которые просрочили свои визы на пребывание в стране. О последних случаях ареста пишет Telegram-канал «Реальный Пхукет».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В воскресенье, 4 декабря, сотрудники иммиграционной службы района Сураттхани арестовали 31-летнюю китаянку Ху Яньцю в доме в подрайоне Махам Тиа по подозрению в превышении срока пребывания в стране — задержать преступницу помог специальный патрульный автомобиль Smart Patrol, который оснащен передовой технологией распознавания лиц.

Таким образом власти продолжают бороться с туристами, которые нелегально находятся в стране. Сообщается, что в ходе аналогичной операции в Чиангмае в период со 2 по 4 декабря было поймано три гражданина Китая и два Мьянмы. Всем задержанным грозит депортация через иммиграционную тюрьму и пятилетний бан на въезд в Таиланд.