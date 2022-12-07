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3 часа назад

Власти Таиланда нашли способ бороться с просрочившими визы туристами

Lenta.ru

В Таиланде сотрудники иммиграционной службы нашли способ успешно бороться с туристами, которые просрочили свои визы на пребывание в стране. О последних случаях ареста пишет Telegram-канал «Реальный Пхукет».

Найден способ бороться с просрочившими визы туристами в Таиланде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В воскресенье, 4 декабря, сотрудники иммиграционной службы района Сураттхани арестовали 31-летнюю китаянку Ху Яньцю в доме в подрайоне Махам Тиа по подозрению в превышении срока пребывания в стране — задержать преступницу помог специальный патрульный автомобиль Smart Patrol, который оснащен передовой технологией распознавания лиц.

Таким образом власти продолжают бороться с туристами, которые нелегально находятся в стране. Сообщается, что в ходе аналогичной операции в Чиангмае в период со 2 по 4 декабря было поймано три гражданина Китая и два Мьянмы. Всем задержанным грозит депортация через иммиграционную тюрьму и пятилетний бан на въезд в Таиланд.

Ранее в декабре на тайском курорте Паттайя поймали 51-летнего россиянина, обвиняемого в убийстве. В тайской иммиграционной полиции заявили, что ордер на поимку предполагаемого преступника был выдан в результате сотрудничества двух стран.

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