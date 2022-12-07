Туристический кешбэк могут распространить на детские путешествия

Программу туристического кешбэка необходимо расширить, добавив в нее возможность для детских путешествий. Такое мнение высказала в среду вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева по видео-конференц-связи на межрегиональной стратегической сессии Proтуризм в Екатеринбурге.
"Мы очень надеемся эту ситуацию [с отсутствием детских путешествий в программе] переломить, если кешбэк останется в следующие годы, и все-таки допустить в каком-то процентном соотношении детские путешествия к кешбэку в целом", - сказала она.
По ее словам, в настоящее время программа кешбэка касается только детского отдыха в лагерях. Однако туризм - более широкое понятие, поэтому многие вопросы качества туризма "можно было бы закрыть" с помощью детских путешествий. По мнению Санаевой, существующие региональные программы уже показали, что с помощью таких механизмов можно создавать качественный и доступный досуг для детей.
Программа кешбэка за туры по России была запущена в 2020 году. В этом году продажи путевок с кешбэком на осень и зиму продлились с 25 августа по 10 сентября. Возврат средств составлял 20%, максимум - 20 тыс. рублей. Согласно условиям программы, турпродукт должен быть оплачен картой "Мир", а длительность поездки составлять не менее трех ночей. Также действовал повышенный кешбэк для путешествий на Дальний Восток при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе, - он составлял 20%, максимум - 40 тыс. рублей.