Туристический кешбэк могут распространить на детские путешествия

Программу туристического кешбэка необходимо расширить, добавив в нее возможность для детских путешествий. Такое мнение высказала в среду вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева по видео-конференц-связи на межрегиональной стратегической сессии Proтуризм в Екатеринбурге.

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"Мы очень надеемся эту ситуацию [с отсутствием детских путешествий в программе] переломить, если кешбэк останется в следующие годы, и все-таки допустить в каком-то процентном соотношении детские путешествия к кешбэку в целом", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время программа кешбэка касается только детского отдыха в лагерях. Однако туризм - более широкое понятие, поэтому многие вопросы качества туризма "можно было бы закрыть" с помощью детских путешествий. По мнению Санаевой, существующие региональные программы уже показали, что с помощью таких механизмов можно создавать качественный и доступный досуг для детей.