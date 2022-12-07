Рейсы из Калининграда в Египет могут отменить

Полеты из Калининградской области в египетский город Шарм-эль-Шейх под угрозой отмены практически сразу после их старта. Об этом сообщают представители туроператоров.

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Полет в Египет предполагал дозаправку в турецком городе Анталье. Первый самолет вылетел в понедельник, 5 декабря, с казусом: сломалась дверь и 46 пассажиров сняли с рейса. Позже, сообщили туроператоры, все они улетели.

Об отмене чартерных рейсов пока официальной информации не поступало, но по негласным данным полёты в Египет могут отменить.