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1 час назад

Рейсы из Калининграда в Египет могут отменить

Kaskad.tv

Полеты из Калининградской области в египетский город Шарм-эль-Шейх под угрозой отмены практически сразу после их старта. Об этом сообщают представители туроператоров.

Рейсы из Калининграда в Египет могут отменить
Фото: pixabay.compixabay.com

Полет в Египет предполагал дозаправку в турецком городе Анталье. Первый самолет вылетел в понедельник, 5 декабря, с казусом: сломалась дверь и 46 пассажиров сняли с рейса. Позже, сообщили туроператоры, все они улетели.

Об отмене чартерных рейсов пока официальной информации не поступало, но по негласным данным полёты в Египет могут отменить.

Напомним, в июле Росавиация отозвала допуск на полеты в Египет, ОАЭ и Израиль из Калининграда.

Новости путешествий,Росавиация,
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