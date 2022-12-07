Шри-Ланка отменила введенные из-за коронавируса ограничения на въезд

Министерство здравоохранения Шри-Ланки с 7 декабря сняло ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии. Об этом сообщила в среду газета Daily Mirror со ссылкой на распоряжение ведомства.

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"Требование предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса по прибытии из-за границы в любой аэропорт или морской порт Шри-Ланки отменяется", - цитирует газета документ.

Кроме того, приезжающим в Шри-Ланку более не требуется предъявлять отрицательный ПЦР или антигенный тест.

В случае заболевания коронавирусом на территории Шри-Ланки иностранцы должны в течение семи дней соблюдать режим самоизоляции в частной клинике, гостинице или другом месте пребывания за свой счет.