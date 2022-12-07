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1 час назад

Российские туристы выбрали популярные маршруты на Новый год

Inc-News

Подавляющее большинство граждан собираются отдыхать внутри страны.

Россияне выбрали популярные маршруты на Новый год
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование аналитиков показало, что почти девяносто процентов россиян на новогодние праздники будут путешествовать внутри страны, несмотря на некоторое подорожание.

При этом многие выбирают для себя новые, неизведанные и необычные маршруты. Например, кто-то собирается отправиться в Карелию, чтобы покататься в санях на оленьих или собачьих упряжках, увидеть дикие озера и посетить скалистый парк Рускеала.

Несколько запущенных еще в прошлом году чартеров из Москвы на Байкал увеличили турпоток и в этом направлении. Тем более, что помимо обозрения тамошних красот горнолыжный курорт на склонах Хамар-Дабана понравится любителям активного отдыха.

Катание на лыжах и сноуборде в Хибинах, путешествие к Ловозерским тундрам и знакомство с кухней саамов привлекают все больше путешественников на Кольский полуостров.

Помимо этого россияне активно интересуются новогодними турами в Архыз и Приэльбрусье, на Алтай, в Якутию, Шерегеш и горную Шорию.

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