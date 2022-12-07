Россияне выбрали популярные маршруты на Новый год

Подавляющее большинство граждан собираются отдыхать внутри страны.
Исследование аналитиков показало, что почти девяносто процентов россиян на новогодние праздники будут путешествовать внутри страны, несмотря на некоторое подорожание.
При этом многие выбирают для себя новые, неизведанные и необычные маршруты. Например, кто-то собирается отправиться в Карелию, чтобы покататься в санях на оленьих или собачьих упряжках, увидеть дикие озера и посетить скалистый парк Рускеала.
Несколько запущенных еще в прошлом году чартеров из Москвы на Байкал увеличили турпоток и в этом направлении. Тем более, что помимо обозрения тамошних красот горнолыжный курорт на склонах Хамар-Дабана понравится любителям активного отдыха.
Катание на лыжах и сноуборде в Хибинах, путешествие к Ловозерским тундрам и знакомство с кухней саамов привлекают все больше путешественников на Кольский полуостров.
Помимо этого россияне активно интересуются новогодними турами в Архыз и Приэльбрусье, на Алтай, в Якутию, Шерегеш и горную Шорию.