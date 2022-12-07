Составлен топ востребованных горнолыжных туров на Новый год

Специалисты сервиса OneTwoTrip проанализировали бронирования россиян на новогодние праздники. Таким образом им удалось составить список из самых популярных горнолыжных курортов на территории России, где ожидается наплыв туристов в праздники. Топ опубликован на сайте РИА Новости.

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Этой зимой самым большим спросом пользуются курорты Краснодарского края – “Роза Хутор”, горно-туристический центр “Газпром”, Красная Поляна. Сейчас в среднем стоимость ночи в гостиницах категории “три звезды” остается на уровне 2,6 тысячи рублей в Адлере. Самое дорогое размещение в отелях Красной Поляны и Эсто-Садке – 12,4 и 13,5 тысячи рублей соответственно.

Не меньшей популярностью пользуется в этом году Карачаево-Черкесия. На Домбае и курорте “Архыз” проживание в трехзвездочных отелях обойдется туристам 14,2 и 11,6 тысячи рублей.

Также российские путешественники в новогодние праздники устремятся на Шерегеш, Сахалин (курорт “Горный воздух”), в Башкирию (“Абзаково”).