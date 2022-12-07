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26 минут назад

Российский путешественник удивился разнообразию и дешевизне алкоголя в ОАЭ

runews24.ru

Сухой закон действует только в одном из семи эмиратов страны.

Российский путешественник удивился дешевизне алкоголя в ОАЭ
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российский турист, отдыхающий в ОАЭ, не заметил каких-либо проблем с покупкой алкогольных напитков, несмотря на наличие серьезных ограничений на продажу алкоголя, которые действуют в стране. Об этом путешественник рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин сообщил, что спиртные напитки в ОАЭ можно приобрести не только в Duty Free, а информация об отсутствии алкоголя в этой стране является мифом.

Стоит отметить, что сухой закон действует только в Шардже. В этом эмирате установлен строгий запрет на продажу горячительных напитков, кроме Duty Free аэропорта.

В других эмиратах достаточно много алкогольных магазинов с большим ассортиментом, который удивил россиянина. Такие магазины по продаже алкогольной продукции выглядят незаметно, и на первый взгляд не всегда понятно, что именно там продается.

Уточняется, что в обычных супермаркетах алкоголь не продается, но его можно приобрести в специализированных сетевых магазинах алкогольной продукции — «African + Eastern» и «MMI».

Также туриста из РФ удивила низкая стоимость на алкоголь. Так, за две бутылки рома россиянин заплатил порядка 600 рублей. Средний чек за банку пива составил примерно 85 рублей.

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