«45 тысяч за матрасы на полу»: блогер – о пароме из Владивостока в Корею

Блогер из Москвы показал условия на распиаренном пароме, который ходит из Владивостока в Южную Корею. Туристы платят по 45 тысяч рублей в одну сторону и вынуждены спать на полу с незнакомыми людьми. Блогер назвал эту поездку «кринжовой».
Автор блога на YouTube «808» Ким Коршунов приехал во Владивосток, чтобы отправиться в Корею на распиаренном пароме Eastern Dream. Условия для путешествия продолжительностью 24 часа его шокировали.
Ведущий рассказал, что билеты стоят от 45 тысяч рублей. При этом, купить их самостоятельно нельзя – надо доплачивать турфирмам по 10 тысяч за билет. За такие деньги путешественников кладут на общей палубе: на полу впритык друг к другу лежат маты. На них и предстоит спать людям за такие бешеные деньги.
Есть каюты, которые, разумеется, стоят дороже. Например, собеседница блогера отдала 110 тысяч рублей за себя и детей. К ней в каюту подселили незнакомого мужчину. Отметим, за эти деньги также придется спать на полу.
Кажется, единственный вариант размещения на кровати отдельно от других – каюта за 300 тысяч. Она, кстати, тоже была занята.
Другие пассажиры, тоже из отдельной каюты, рассказали, что им одно место обошлось в 500 долларов. Они тоже спят на полу.
«Сейчас выбора нет, если надо по работе в Корею, то уже не до выбора. До 2019 года этот паром был эконом-вариантом, на нем в основном были или гастарбайтеры, или те, кто боится летать. И цены были ниже, чем билет в эконом-класс самолета», – рассказал мужчина.
Самому блогеру достались места как в плацкарте: две койки друг над другом. Места были возле туалета и обогревателя. Поменять их или выбрать заранее невозможно. В одном помещении без окон и вентиляции было около 90 человек. По словам блогера, дышать было невозможно уже через пару часов после отправления.
Блогера также возмутила ситуация с питанием на борту парома. Кормят только в ресторане – за дополнительную плату. На ужин отводят час, и очередь там колоссальная. Платить, кстати, можно только долларами или корейскими вонами.
Отметим, этот паром ходит из Владивостока в корейский Донхэ. Сообщение возобновили летом 2022 года. Отправление парома раз в неделю при хорошей погоде.