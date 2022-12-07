«45 тысяч за матрасы на полу»: блогер – о пароме из Владивостока в Корею

Блогер из Москвы показал условия на распиаренном пароме, который ходит из Владивостока в Южную Корею. Туристы платят по 45 тысяч рублей в одну сторону и вынуждены спать на полу с незнакомыми людьми. Блогер назвал эту поездку «кринжовой».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Автор блога на YouTube «808» Ким Коршунов приехал во Владивосток, чтобы отправиться в Корею на распиаренном пароме Eastern Dream. Условия для путешествия продолжительностью 24 часа его шокировали.

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Ведущий рассказал, что билеты стоят от 45 тысяч рублей. При этом, купить их самостоятельно нельзя – надо доплачивать турфирмам по 10 тысяч за билет. За такие деньги путешественников кладут на общей палубе: на полу впритык друг к другу лежат маты. На них и предстоит спать людям за такие бешеные деньги.

Есть каюты, которые, разумеется, стоят дороже. Например, собеседница блогера отдала 110 тысяч рублей за себя и детей. К ней в каюту подселили незнакомого мужчину. Отметим, за эти деньги также придется спать на полу.

Кажется, единственный вариант размещения на кровати отдельно от других – каюта за 300 тысяч. Она, кстати, тоже была занята.

Другие пассажиры, тоже из отдельной каюты, рассказали, что им одно место обошлось в 500 долларов. Они тоже спят на полу.

«Сейчас выбора нет, если надо по работе в Корею, то уже не до выбора. До 2019 года этот паром был эконом-вариантом, на нем в основном были или гастарбайтеры, или те, кто боится летать. И цены были ниже, чем билет в эконом-класс самолета», – рассказал мужчина.

Самому блогеру достались места как в плацкарте: две койки друг над другом. Места были возле туалета и обогревателя. Поменять их или выбрать заранее невозможно. В одном помещении без окон и вентиляции было около 90 человек. По словам блогера, дышать было невозможно уже через пару часов после отправления.

Блогера также возмутила ситуация с питанием на борту парома. Кормят только в ресторане – за дополнительную плату. На ужин отводят час, и очередь там колоссальная. Платить, кстати, можно только долларами или корейскими вонами.