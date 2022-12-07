Россиян предупредили о мошенниках в столичных аэропортах

«В терминале В гуляет еще парочка: девушка и парень. Подбегают к пассажирам, выходящим из стерильной зоны, что-то говорят, кто-то из пассажиров дает им денег. Минут 20 простояли, потом их заметила безопасность», «Там постоянно кто-то стоит, обычно девушки молодые и симпатичные. А запрос всегда один: помогите улететь», — поделились своими историями пользователи.