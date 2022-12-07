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2 часа назад

Россиян предупредили о мошенниках в столичных аэропортах

Мослента

Опытом взаимодействия с мошенниками в столичных аэропортах поделились россияне в Telegram-канале «Кухня Аэрофлота». На обсуждение пользователей натолкнула рассказанная женщиной история об аферистах в Шереметьево.

Россиян предупредили о мошенниках в столичных аэропортах
Фото:  Мослента Мослента

«Между терминалами В и С работает банда мошенников. Два молодых парня на протяжении уже нескольких месяцев представляются обычными людьми, у которых проблемы с деньгами, а скоро вылет во Владивосток. Им нельзя доверять», — предупредила фолловеров россиянка.

В комментариях юзеры рассказали о популярности подобных схем в московских аэропортах.

«В терминале В гуляет еще парочка: девушка и парень. Подбегают к пассажирам, выходящим из стерильной зоны, что-то говорят, кто-то из пассажиров дает им денег. Минут 20 простояли, потом их заметила безопасность», «Там постоянно кто-то стоит, обычно девушки молодые и симпатичные. А запрос всегда один: помогите улететь», — поделились своими историями пользователи.

Кто-то нашел объяснение распространенности мошенников на аэровокзалах.

«Полиция аэропорта в курсе этих попрошаек, но по закону им ничего предъявить не могут, пассажиры сами добровольно дают им деньги. Факт мошенничества установить сложно с юридической точки зрения», — заявил фолловер.

В комментариях сошлись на том, что в подобных ситуациях ни в коем случае не нужно давать деньги незнакомцам.

Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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