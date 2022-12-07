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2 часа назад

«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год

Национальная Служба Новостей

Стартовали продажа авиабилетов на 2023 год от «Аэрофлота» по субсидируемым тарифам, сообщает перевозчик. «Аэрофлот» впервые запустил прямые рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет. Такие билеты доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа и для льготной категории граждан.

«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам
Фото: nsn.fmnsn.fm

Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» «Россия», «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

Субсидируемые билеты доступны для жителей с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для детей до 12 лет требуется предоставление свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельства о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей.

Тарифы действуют на прямые рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря в Москву и из Владивостока в Санкт-Петербург с 2 июня по 18 сентября 2023 года.

По программе субсидированных перевозок для льготных категорий граждан билет в экономическом классе могут приобрести россияне в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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