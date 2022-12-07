«Аэрофлот» начал продажу билетов по субсидируемым тарифам

Стартовали продажа авиабилетов на 2023 год от «Аэрофлота» по субсидируемым тарифам, сообщает перевозчик. «Аэрофлот» впервые запустил прямые рейсы из Владивостока в Бангкок и на Пхукет. Такие билеты доступны для всех жителей Дальневосточного федерального округа и для льготной категории граждан.

Фото: nsn.fm nsn.fm

Специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» «Россия», «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

Субсидируемые билеты доступны для жителей с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО, для детей до 12 лет требуется предоставление свидетельства о рождении с отметкой о гражданстве РФ или свидетельства о рождении, в которое внесены сведения о гражданстве РФ родителей.

Тарифы действуют на прямые рейсы из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря в Москву и из Владивостока в Санкт-Петербург с 2 июня по 18 сентября 2023 года.