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54 минуты назад

Названа самая пострадавшая из-за запрета полетов через Россию страна

Lenta.ruиещё 12

Из-за ответных санкций Росавиации, ограничивших полеты в воздушном пространстве России для авиакомпаний из 36 стран, больше всего пострадала Финляндия. Такое мнение выразил авиаэксперт Роман Гусаров в интервью «Известиям».

Названа самая пострадавшая из-за запрета полетов через Россию страна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гусаров напомнил, что из-за запрета полетов над российской территорией большому количеству европейских компаний приходится облетать Россию. Это касается не только перевозок пассажиров, но также товаров и грузов. Ярким примером стран, которые вообще не могут летать, Гусаров назвал Финляндию, так как она расположена так, что у нее со всех сторон Россия.

«Облетать Россию — это практически увеличивает в два раза длительность маршрута, вообще совершенно невыгодно и очень дорого. Finnair практически перестала летать, из-за чего там начались массовые увольнения сотрудников и авиакомпания в очень сложном финансовом положении находится», — объяснил положение самой пострадавшей страны эксперт.

Собеседник издания считает, что снятие пандемийных ограничений в Китае и восстановление китайского турпотока в Европу поставит под угрозу существование европейских авиакомпаний, так как азиатские перевозчики будут летать через Россию без ограничений. «А значит, они будут лететь быстрее и дешевле. И все грузоотправители и пассажиры полетят ими. И европейские граждане в том числе полетят азиатскими. И европейские станут неконкурентоспособными», — добавил Гусаров.

При этом авиаэксперт убежден, что поведение европейских политиков в авиационном секторе предсказать невозможно, так как они готовы платить гигантскую цену за свои политические амбиции, несмотря на санкции, которые им обходятся в сотни миллиардов долларов.

Новости путешествий,Уильям Уолш,Роман Гусаров,Росавиация,
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