В АТОР прокомментировали проблему бронирования жилья в Таиланде

АТОР прокомментировала проблемы с бронированием отелей в Таиланде, о которых пишут в СМИ и соцсетях в последние недели, сегодня, 6 декабря. Комментарии экспертов приводит РИА Новости.

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В ассоциации объяснили действительно имеющие место сложности ростом спроса на направление и нехваткой гарантированных номеров у туроператоров. Большинство пляжных вариантов размещения уже раскуплены, а для бронирования гостиницы "под запрос", нужно время, и отельеры не всегда на это идут либо завышают цены. На сегодня тайские отельеры быстро подтверждают только заранее выкупленные номера, но их очень мало в наличии. Наиболее "дефицитны" свободные места на срок с середины декабря и до середины января. А кое-где проблема сохраняется до конца февраля.

Эксперты советуют россиянам решить проблему переключением внимания с Пхукета и Паттайи на остров Самуи, Пханган, Као Лак. Эти места по красотам не уступают Пхукета, там хорошая отельная база и пока еще достаточно свободных номеров.

Напомним, наступившей зимой в Таиланд доступны прямые рейсы из 15 регионов России. По данным АТОР, все заявленные чартерные программы туроператоров уже запущены. Прямой доступ открыт из Москвы, Петербурга, Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Омска, Самары и Тюмени, Владивостока и Кемерово.

Наиболее активно с Таиландом работают компании "Интурист", Coral Travel, Fun&Sun и Pegas Touristik. Они формируют туры на Пхукет и в Паттайю на чартерах авиакомпаний Azur air и "Икар". Также обслуживают туристов Coral Travel и Fun&Sun. Помимо чартеров, из Таиланда в Россию и обратно есть регулярные рейсы "Аэрофлота" и S7.