Туроператоры сообщили об отмене рейсов в Египет из Калининграда

Рейсы Калининград — Анталья — Шарм-эш-Шейх отменены до марта 2023 года. Об этом «Клопс» сообщили представители местных туристических агентств.
«Практически все, кто купил билет на 5 декабря, улетели. Больше у нас рейсов в Египет с дозаправкой в Анталье нет, они отменены. Информация поступила от Pegas Touristic», — рассказала директор турагентства «Тропиканка» Светлана Аксёнова.
«Туры, по негласной информации, сняли сегодня. Может быть, к вечеру официально объявят о снятии полётной программы», — сообщила директор франчайзингового агентства ANEX Tour Екатерина Зотова.
В Храброво информацию об отмене рейсов в Египет не подтвердили.
«На данный момент у нас отмены нет. Всю информацию лучше уточнять у туроператоров», — ответила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.