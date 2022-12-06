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2 часа назад

Туроператоры сообщили об отмене рейсов в Египет из Калининграда

Клопс.Ru

Рейсы Калининград — Анталья — Шарм-эш-Шейх отменены до марта 2023 года. Об этом «Клопс» сообщили представители местных туристических агентств.

Туроператоры сообщили об отмене рейсов в Египет из Калининграда
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Практически все, кто купил билет на 5 декабря, улетели. Больше у нас рейсов в Египет с дозаправкой в Анталье нет, они отменены. Информация поступила от Pegas Touristic», — рассказала директор турагентства «Тропиканка» Светлана Аксёнова.

«Туры, по негласной информации, сняли сегодня. Может быть, к вечеру официально объявят о снятии полётной программы», — сообщила директор франчайзингового агентства ANEX Tour Екатерина Зотова.

В Храброво информацию об отмене рейсов в Египет не подтвердили.

«На данный момент у нас отмены нет. Всю информацию лучше уточнять у туроператоров», — ответила пресс-секретарь аэропорта Наталья Грицун.

Новости путешествий,Екатерина Зотова,Светлана Аксенова,Наталья Грицун,
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