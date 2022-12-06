Туроператоры сообщили об отмене рейсов в Египет из Калининграда

«Практически все, кто купил билет на 5 декабря, улетели. Больше у нас рейсов в Египет с дозаправкой в Анталье нет, они отменены. Информация поступила от Pegas Touristic», — рассказала директор турагентства «Тропиканка» Светлана Аксёнова.