Российские туристы смогут купить билеты в пирамиды за рубли

«Данный вопрос сейчас действительно изучается, в ближайшее время будут предприняты меры по его реализации», – отметила Али.

Комитет ранее составил список рекомендаций по устранению «негативных явлений» в районе пирамид, одним из предложений было введение возможности оплачивать билеты на посещение пирамид в Гизе иностранной валютой.

На текущий момент вход на территорию пирамид Гизы для египтян стоит 60 египетских фунтов (около 2,5 доллара), а для иностранных граждан – 240 фунтов (почти 10 долларов). Оплату можно произвести как наличными, так и банковской картой. За вход внутрь каждой пирамиды придется доплатить отдельно, также можно купить билет за 600 египетских фунтов (около 25 долларов), по которому можно войти внутрь пирамиды Хеопса.