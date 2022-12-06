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52 минуты назад

Новогодние туры в Египет подорожали за год на 20%

ТАСС

Стоимость новогодних туров в Египет (лидер среди зарубежных направлений) для россиян в сравнении с прошлым годом выросла на 20%, тогда как цены на путешествия по РФ остались на сопоставимом с прошлогодним уровне. Об этом свидетельствуют распространенные во вторник данные аналитического исследования Российского союза туриндустрии на Северо-Западе и группы компаний "Слетать.ру".

Новогодние туры в Египет подорожали за год на 20%
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Были изучены данные о заявках с заездом с 24 декабря 2022 года по 7 января 2023 года.

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"Прошлогодний лидер - Египет - подорожал сразу на 20%, отдых на курортах Красного моря теперь обходится россиянам в среднем в 197 тыс. рублей. И египетская доля туристического рынка теперь составляет не 43%, как в 2021 году, а 24%", - говорится в сообщении Северо-Западного регионального отделения РСТ.

На туры по России приходится 27% от всего объема реализованных турфирмами путевок на новогодние праздники. В рейтинге предпочтений путешественников РФ вышла на первое место, прибавив по сравнению с прошлым годом 10 процентных пунктов.

"Наибольшим спросом пользуются туры на горнолыжные курорты, активный зимний отдых и - все чаще - экскурсионные туры, направления - Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Карелия, Великий Устюг и озеро Байкал. Стоимость путевки сопоставима с уровнем Нового года-2022, в среднем это 53 тыс. рублей", - отметили в РСТ Северо-Запад.

На третьем-четвертом местах (с долями в 13%) расположились ОАЭ (средний чек: 245 тыс. рублей) и Таиланд (305 тыс. рублей). Пятерку самых востребованных направлений замыкает Турция (доля в 11% и средний чек - 120 тыс. рублей). На остальные доступные страны - Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу и другие - суммарно приходится 12% заявок.

Самыми популярными у туристов датами традиционно остаются дни с 29 по 31 декабря - в этом диапазоне отдых начнется у трети всех путешественников.

Директор РСТ - Северо-Запад Екатерина Шадская отметила, что продажи каникулярных туров в этом году начались позднее обычного, но "сейчас туристы наверстывают упущенное время". По ее словам, главный тренд 2022 года - туры по России - получает продолжение даже без акции туристического кешбэка, которая не распространяется на высокие сезоны.

"В первую очередь, это курорты Краснодарского края, где центр туристической жизни смещается в горы. Стремительно набирают популярность экскурсионные туры, и в отличие от прежних лет люди стали закладывать на них приличный бюджет. Доступных заграничных направлений не так много, но туристы по-прежнему тянутся к морю и солнышку. Правда обходятся эти поездки на юга все дороже и дороже", - приводится комментарий Шадской в сообщении РСТ - Северо-Запад.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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