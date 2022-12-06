В Пекине начали ослаблять антиковидные ограничения

Власти китайской столицы со вторника ослабили некоторые антиковидные ограничения в городе. Об этом говорится в заявлении местного правительства в соцсети WeChat.

Фото: Большая Азия Большая Азия

Согласно документу, с 6 декабря при посещении общественных мест, коммерческих зданий и супермаркетов больше не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Достаточно отсканировать на входе QR-код при помощи специального приложения. При входе на территорию жилых комплексов также не нужно предъявлять отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, постоянно проживающие там люди могут не сканировать QR-код на входе.

Видео дня

При посещении интернет-кафе, караоке-баров, бань и саун, заведений общественного питания, спортивных залов и других закрытых общественных мест, в том числе образовательных и медицинских учреждений, необходимо предъявить 48-часовой отрицательный ПЦР-тест и отсканировать QR-код. Ранее заведения общественного питания работали только навынос, спортзалы и развлекательные заведения города были временно закрыты.

Аэропорты и парки

Во вторник два международных аэропорта Пекина — Столичный аэропорт (Шоуду) и аэропорт Дасин — опубликовали заявление, согласно которому при входе в аэропорты больше не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, достаточно просто отсканировать QR-код на входе. Однако при посещении кафе и ресторанов, расположенных в терминалах воздушной гавани, по-прежнему необходимо предъявлять 48-часовой тест на коронавирус.

Помимо аэропортов отрицательный ПЦР-тест больше не нужен при входе в парки. Согласно опубликованному во вторник заявлению Пекинского управления по делам садово-паркового хозяйства и озеленения, с 6 декабря при входе в парки больше не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест, достаточно отсканировать код. Однако при посещении расположенных на территории парков кафе, ресторанов, а также закрытых спортивных площадок необходимо предъявить 48-часовой отрицательный тест на COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в Китае

С начала ноября в Китае наблюдался рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Нынешняя вспышка COVID-19 стала одной из наиболее масштабных в стране с начала пандемии. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в южной провинции Гуандун, Пекине, центральной провинции Хэнань и городе Чунцин.

27 ноября в ряде городов КНР прошли демонстрации против антиковидных мер в стране. В частности, по меньшей мере несколько сотен человек приняли участие в акциях протеста в районе Чаоян в Пекине. Их участники требовали от властей ослабить профилактические ограничения.

На прошлой неделе заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала оптимизировать профилактические меры борьбы с коронавирусом.