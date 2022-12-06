Поступок ребенка в самолете возмутил туриста и вызвал споры

Пассажир самолета пожаловался на тянувшего его за уши ребенка. О поступке мальчика мужчина рассказал у себя в TikTok, на ролик обратил внимание The Sun.

По словам туриста, она спокойно сидел в кресле самолета, когда ребенок с заднего ряда внезапно схватил его за голову и вытащил из ушей наушники. Мужчина, в свою очередь, аккуратно убрал руку мальчика, но тот не остановился.