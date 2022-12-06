Поступок ребенка в самолете возмутил туриста и вызвал споры

Пассажир самолета пожаловался на тянувшего его за уши ребенка. О поступке мальчика мужчина рассказал у себя в TikTok, на ролик обратил внимание The Sun.
По словам туриста, она спокойно сидел в кресле самолета, когда ребенок с заднего ряда внезапно схватил его за голову и вытащил из ушей наушники. Мужчина, в свою очередь, аккуратно убрал руку мальчика, но тот не остановился.
"Я не могу поверить, что родители позволяли своему ребенку делать это весь полет. Я пытался быть милым", — возмутился мужчина.
Некоторые пользователи социальной сети осудили путешественника за нетерпимость, а другие встали на его сторону:
"Как мама двух маленьких мальчиков могу сказать, что это ненормально, вы должны были сказать об этом родителям. Они невероятно невнимательны".