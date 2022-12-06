Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
24 минуты назад

Поступок ребенка в самолете возмутил туриста и вызвал споры

Мария Иглина

Пассажир самолета пожаловался на тянувшего его за уши ребенка. О поступке мальчика мужчина рассказал у себя в TikTok, на ролик обратил внимание The Sun.

Поступок ребенка в самолете возмутил туриста и вызвал споры
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам туриста, она спокойно сидел в кресле самолета, когда ребенок с заднего ряда внезапно схватил его за голову и вытащил из ушей наушники. Мужчина, в свою очередь, аккуратно убрал руку мальчика, но тот не остановился.

"Я не могу поверить, что родители позволяли своему ребенку делать это весь полет. Я пытался быть милым", — возмутился мужчина.

Стюардесса рассказала, почему не садится у иллюминатора

Некоторые пользователи социальной сети осудили путешественника за нетерпимость, а другие встали на его сторону:

"Как мама двух маленьких мальчиков могу сказать, что это ненормально, вы должны были сказать об этом родителям. Они невероятно невнимательны".

Ранее врач рассказал, кому опасно летать на самолете.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители