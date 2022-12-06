Цены в некоторых отелях в Сочи на Новый год повышаются в 7 раз

Цены на отдых в некоторых отелях Сочи ожидаемо отличаются в середине декабря и на новогодние праздники. Сколько стоит забронировать номер, выяснил корреспондент TourDom.ru. В некоторых случаях цена небольшая на фоне остальных гостиниц, но при этом значительно выше, чем в несезон.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

В комплексе «Сочи Парк» 3* в декабре можно отдохнуть всего за 4363 руб. за неделю на двоих. При заезде 19-го числа. В стоимость включено проживание в двухместном номере без питания. На Новый год цены значительно выше. Так, 7 ночей при заезде 30 декабря будут стоить уже 29 тыс. руб. То есть проживание подорожало примерно в 7 раз.

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В четырехзвездочной «Жемчужине» 7 ночей с заселением 19 декабря стоят от 50 тыс. руб. с двухразовым питанием. На момент написания новости на сайте «Жемчужины» на даты с 30 декабря по 6 января доступно только две категории номеров. Минимальная цена проживания с завтраками – 91 тыс. руб. Самый дорогой свободный вариант с новогодними развлечениями – почти 182 тыс. руб. Цена выросла в 1,8 раза.

В Radisson Collection Paradise Resort & SPA 4* недельный отдых на двоих с завтраками стоит минимум 127 тыс. руб. Но Новый год цены растут, но не в 7 раз. С 30 декабря по 6 января можно забронировать номер за 197 тыс. руб. Это в 1,5 раза дороже, чем в середине декабря.

Снять номер в пятизвездочном Marriott Sochi Krasnaya Polyana на 7 ночей с 19 декабря можно за 130 тыс. руб. на двоих. В стоимость включены завтраки. А вот на Новый год с предложениями уже сложнее – на сайте отеля представлено лишь одно. Семь ночей 30 декабря стоят почти 713 тыс. руб. Такой же номер, но в декабре – почти в 4 раза дешевле.

Одним из самых бюджетных предложений в декабре без захвата новогодних праздников можно назвать номера в «Бархатных сезонах». Есть варианты как за 12 тыс. руб. на двоих, так и 18 тыс. руб. без питания. На цену влияет расположение. На Новый год нужно заплатить от 25,4 тыс. в «Семейном» квартале и от 36 тыс. руб – в «Екатерининском». Стоимость выросла в 2 раза.