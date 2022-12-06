Иностранцы получат визу в РФ при наличии брони в гостинице

Иностранные туристы с 2023 года смогут получать визы в России на основании данных о бронировании отелей. Закон о соответствующих изменениях опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вступят в силу с 5 марта. Документы о въезде смогут выдаваться на основании брони любого объекта размещения, внесенного в список классифицированных гостиниц.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Кардинальными нововведения не назовешь – объекты размещения уже давно нашли возможность выдавать документы, необходимые для оформления визы.

«Большие отели оформили себе референс туроператора и оформляют визовые подтверждения для своих гостей, которым это необходимо. Ничего важного поправки в себе не таят. Его подготовка, скорее, свидетельствует о желании МИДа показать работу по облегчению визового режима на фоне невозможности введения электронных виз», – говорит руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

Не снизит это и количество приглашений, которые оформляют туроператоры для своих клиентов. Новая возможность подойдет не для всех иностранных туристов. Она неплохо укладывается в формат деловых поездок или визитов в один город. А вот если у зарубежного путешественника запланирован маршрут по России, то здесь новая возможность вряд ли поможет.

«Туристы, которые путешествуют комбинированно, скорее всего, не смогут воспользоваться нововведением. Приличный отель даст подтверждение только на даты пребывания гостя. И в результате человеку нужно будет запрашивать подтверждения от отеля в каждом городе, а если его переезды будут ночными, то сроки подтверждений от гостиниц будут прерываться».