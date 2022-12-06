Где можно встретить поезд Деда Мороза: список городов

Поезд Деда Мороза продолжает свой тур. 5 декабря он прибыл в Казань, а предстоит проехать еще более 30 городов. Вместе с «ФедералПресс» разбираемся, в каких городах можно увидеть поезд Деда Мороза и встретиться с ним лично.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Поезд Деда Мороза 6–11 декабря

За день поезд обычно проезжает два города. Поэтому 6 декабря Дед Мороз приедет в Ижевск утром, а уже в 5 вечера будет в Набережных Челнах.

7 декабря праздник приедет лишь в Уфу, а вот 8 числа состав попадет в Белорецк и Магнитогорск. Ждать его стоит в 8 утра и в 3 часа дня. 9 декабря Дед Мороз заденет Орск в 10 утра и Оренбург в 5 вечера. 10 и 11 на поезд смогут посмотреть жители Самары, Сызрани и Ульяновска.

Поезд Деда Мороза 12–18 декабря

На этой неделе остались билеты почти во все города: купить их можно на сайте «Поезд Деда Мороза». 12 декабря порадуют детей Саранска и Пензы, 13 – Саратова и 14 декабря – Волгограда. После этого будет небольшой перерыв, и следующая встреча символа Нового года с детьми состоится 15 декабря в Астрахани и 18 в Воронеже.

Поезд Деда Мороза 19–25 декабря

Неделя начнется с остановки в Тамбове и Мичуринске-Уральском, продолжится в Липецке и Ельце. 22 декабря поезд уже будет в Орле и Брянске. Потом он отправится в Калугу и Тулу. Неделю закроет приезд поезда в Москву на выходные.

Поезд Деда Мороза 26–31 декабря