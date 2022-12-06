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3 часа назад

После ухода Booking российские туристы стали пользоваться альтернативными сервисами для бронирования

runews24.ru

Сейчас туристы все чаще стали бронировать жилье напрямую на сайтах отелей и гостиниц.

Российские туристы нашли замену сервису Booking
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Российские путешественники после того, как из России ушел сервис Booking.com, стали в три раза чаще бронировать проживание непосредственно на сайтах отелей, передает РБК. Отмечается, что сейчас большую популярность набирает сервис Ostrovok.ru.

Ситуация на российском рынке аренды туржилья кардинально изменилась после прекращения работы востребованного сервиса для онлайн-бронирования Booking.com.

Представитель системы управления гостиницами и отелями Bnovo сообщил, что сейчас примерно 30% бронирований стали оформляться туристами РФ напрямую через сайты отелей.

Вторым популярным способом для бронирования стал сервис Ostrovok.ru, доля которого составила порядка 28%. Закрывает тройку лидеров еще один популярный сервис 101hotels.com с долей в 9,5%.

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