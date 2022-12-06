Российские туристы нашли замену сервису Booking

Сейчас туристы все чаще стали бронировать жилье напрямую на сайтах отелей и гостиниц.

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Российские путешественники после того, как из России ушел сервис Booking.com, стали в три раза чаще бронировать проживание непосредственно на сайтах отелей, передает РБК. Отмечается, что сейчас большую популярность набирает сервис Ostrovok.ru.

Ситуация на российском рынке аренды туржилья кардинально изменилась после прекращения работы востребованного сервиса для онлайн-бронирования Booking.com.

Представитель системы управления гостиницами и отелями Bnovo сообщил, что сейчас примерно 30% бронирований стали оформляться туристами РФ напрямую через сайты отелей.