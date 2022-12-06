В России построят новый курорт на замену «Красной Поляне»

В России пообещали построить новый курорт на замену «Красной Поляне» — в Пермском крае планируется создать всесезонный горнолыжный комплекс «Ермак». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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Новый объект будет размещен в Чусовском городском поселении на востоке Пермского края. По информации Министерства территориального развития региона, на утвержденной площадке откроются горнолыжные трассы протяженностью семь километров с подъемниками и детская горнолыжная школа.

По словам директора чусовской краевой спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонек» Руслана Шарифуллина, благодаря новому горнолыжному комплексу в Чусовском появится возможность вовлечения детей в эти виды спорта с раннего возраста.