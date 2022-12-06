Россиянам станет проще попасть на курорты Таиланда и Индии

Россиянам станет проще попасть в Таиланд и Индию — авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуски на дополнительные рейсы на курорты двух стран. Об этом сообщается на официальном портале Федерального агентства воздушного транспорта.

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Так, авиаперевозчик выразил готовность увеличить количество перелетов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю. Компания «Россия» запросила до 15 еженедельных вылетов из Москвы в Бангкок. Также «Аэрофлот» планирует запустить дополнительные рейсы в Гоа из Москвы и Екатеринбурга, а «Россия» — из Санкт-Петербурга.