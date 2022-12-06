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39 минут назад

Россиянам станет проще попасть на курорты Таиланда и Индии

Lenta.ru

Россиянам станет проще попасть в Таиланд и Индию — авиакомпания «Аэрофлот» запросила у Росавиации допуски на дополнительные рейсы на курорты двух стран. Об этом сообщается на официальном портале Федерального агентства воздушного транспорта.

Россиянам станет проще попасть на курорты Таиланда и Индии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, авиаперевозчик выразил готовность увеличить количество перелетов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю. Компания «Россия» запросила до 15 еженедельных вылетов из Москвы в Бангкок. Также «Аэрофлот» планирует запустить дополнительные рейсы в Гоа из Москвы и Екатеринбурга, а «Россия» — из Санкт-Петербурга.

Кроме того, «Уральские авиалинии» запрашивают увеличение рейсов в Бишкек из Уфы, Санкт-Петербурга и Казани, Red Wings готов расширить полетную программу в Казахстан из Москвы: рейсы планируется выполнять в Астану, Алма-Ату и Актау.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Red Wings,Аэрофлот,Росавиация,
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