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45 минут назад

Сотрудник турагентства пояснила, почему вырос спрос на зарубежные новогодние туры

Вечерняя Москва

Исполнительный директор турагентства Анна Фарахова сообщила, что число желающих отправиться отдыхать за рубеж на Новый год в этот раз в полтора раза выше, чем в прошлом сезоне.

Почему вырос спрос на зарубежные новогодние туры: ответ эксперта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Этому во многом поспособствовал отложенный спрос: многие туристы вынуждены были отменить свои осенние отпуска из-за неопределенности, связанной с мобилизацией, и вместо этого запланировали поездку на Новый год, — пояснила она в комментарии РИАМО.

В среднем, продолжительность новогодних туров не превышает семь–девять дней: большинство туристов возвращаются домой за пару дней до окончания каникул.

Что касается выбора направлений, то россияне выбирают страны с пляжным отдыхом.

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