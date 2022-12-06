Почему вырос спрос на зарубежные новогодние туры: ответ эксперта

Исполнительный директор турагентства Анна Фарахова сообщила, что число желающих отправиться отдыхать за рубеж на Новый год в этот раз в полтора раза выше, чем в прошлом сезоне.
— Этому во многом поспособствовал отложенный спрос: многие туристы вынуждены были отменить свои осенние отпуска из-за неопределенности, связанной с мобилизацией, и вместо этого запланировали поездку на Новый год, — пояснила она в комментарии РИАМО.
В среднем, продолжительность новогодних туров не превышает семь–девять дней: большинство туристов возвращаются домой за пару дней до окончания каникул.
Что касается выбора направлений, то россияне выбирают страны с пляжным отдыхом.