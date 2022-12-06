Названа возможная дата смягчения Китаем правил въезда для туристов

Китай намерен объявить о новых мерах по дальнейшему смягчению коронавирусных ограничений, в том числе правил въезда для туристов, в среду, 7 декабря. Возможную дату нововведений назвало Reuters со ссылкой на собственные источники.
Как стало известно, отмена части антиковидных мер возможна из-за низкого уровня госпитализации в стране. Уточняется, что около 95 процентов граждан болеют бессимптомно или в легкой форме.
По информации Reuters, беспрецедентно строгие меры по борьбе с COVID-19 ударили по многим сферам китайской экономики, включая туризм. Поэтому некоторые эксперты предполагают, что власти могут пересмотреть закрытие границ для путешественников. При этом аналитики подчеркнули, что полноценное возобновление авиасообщения стоит ожидать не раньше марта или апреля 2023 года, после зимнего сезона гриппа.