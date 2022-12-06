Названа возможная дата смягчения Китаем правил въезда для туристов

Китай намерен объявить о новых мерах по дальнейшему смягчению коронавирусных ограничений, в том числе правил въезда для туристов, в среду, 7 декабря. Возможную дату нововведений назвало Reuters со ссылкой на собственные источники.

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Как стало известно, отмена части антиковидных мер возможна из-за низкого уровня госпитализации в стране. Уточняется, что около 95 процентов граждан болеют бессимптомно или в легкой форме.