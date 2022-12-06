Авиакомпания Омана начала выполнять полеты в Шереметьево

Авиакомпания Oman Air Султаната Оман начала выполнять рейсы в московский аэропорт Шереметьево, говорится в сообщении аэропорта.

«2 декабря 2022 года национальная авиакомпания Султаната Оман Oman Air приступила к выполнению рейсов в международный аэропорт Шереметьево по маршруту Маскат — Москва — Маскат, восстановив авиасообщение по данному направлению», — отмечается в сообщении.

Полеты выполняются на Airbus A330-300 в двухклассной компоновке («эконом» и «бизнес») на 230 мест.

Сейчас рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям, с 26 декабря также добавится рейс по понедельникам. Рейсы будут обслуживаться в терминале С.