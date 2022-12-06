Билеты на поезда дальнего следования подорожают в 2023 году

Федеральная пассажирская компания объявила о повышении тарифов на перевозки пассажиров с января 2023 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФПК.

Цены на билеты в этом сегменте устанавливает сама компания, в то время, как тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет ФАС. Ранее ФАС распорядилась проиндексировать на 8,1% тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года.