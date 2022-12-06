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1 час назад

Билеты на поезда дальнего следования подорожают с января 2023 года

Don24.ru

Федеральная пассажирская компания объявила о повышении тарифов на перевозки пассажиров с января 2023 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФПК.

Билеты на поезда дальнего следования подорожают в 2023 году
Фото: Don24.ruDon24.ru

Стоимость проезда повысится на 8,1% в купе, СВ и вагонах класса «люкс» поездов дальнего следования.

Цены на билеты в этом сегменте устанавливает сама компания, в то время, как тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) для нее определяет ФАС. Ранее ФАС распорядилась проиндексировать на 8,1% тарифы в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,
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