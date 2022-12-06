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28 минут назад

Памуккале за 11 месяцев посетило свыше 1,9 млн туристов

RusTurkey.com

Глава Туристической ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурат Шен в беседе с агентством «Анадолу» выразил удовлетворение количеством посетителей Памуккале.

Памуккале за 11 месяцев посетило свыше 1,9 млн туристов
Фото: Pxhere.comPxhere.com

По его словам, эти цифры показывают, что удастся легко достичь цели в 2 миллиона туристов, которую поставили для себя в начале года.

Памуккале в целом за прошлый год посетило 1 200 650 человек.

Благодаря уникальному природному ландшафту, древней истории и термальным источникам Памуккале, который также называют «белым раем», круглый год привлекает внимание жителей и гостей Анатолии.

С турецкого языка название Памуккале переводится как «хлопковый замок». Белоснежная гора, внешне напоминающая хлопковое поле, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туристы со всех уголков мира приезжают в Памуккале, чтобы прогуляться по белоснежным травертинам, отправиться в историческое путешествие по древнему городу Иераполис и насладиться удовольствием искупаться в античном бассейне, температура которого летом и зимой держится на уровне 36 градусов.

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