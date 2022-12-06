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21 минуту назад

Летевший из Сочи российский самолет резко изменил курс и начал кружить в небе

Lenta.ruиещё 4

Летевший из Сочи в Томск самолет авиакомпании NordWind начал кружить в небе после вылета и вернулся в аэропорт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Летевший из Сочи самолет резко изменил курс и закружил в небе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российский борт вылетел из Сочи в 1:03 и должен был прибыть в Томск в 5:30 утра, однако лайнер резко изменил курс и после нескольких кругов над морем вернулся в пункт отправления. Повторно самолет отправился в Томск лишь в девять часов утра.

Все это время в томском аэропорту воздушное судно ожидали 144 пассажира, восемь из которых — дети. На момент публикации материала общее время задержки составляет около девяти часов. Ее причина не называется. По инициативе перевозчика рейс перенесен на 15:00.

В связи с этим транспортная прокуратура организовала в аэропорту «выездной прием граждан и ведет надзор по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг».

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