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1 час назад

В каких странах россияне получают визу США

TourDom

Российские туристы продолжают подавать документы на визу США. Корреспондент TourDom.ru спросил у визовых экспертов, в американские посольства в каких странах предпочитают обращаться соотечественники: Италия, Франция, Польша, ОАЭ и другие. Особых изменений после слов дипломата о готовности принимать всех россиян не заметно.

В каких странах россияне получают визу США
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Я подаю своих туристов только через Италию и Польшу, иногда Францию. В других странах в большинстве случаев место ловится очень долго либо много отказов», – рассказал визовый эксперт Дмитрий Волков.

Но Польша – не самый удобный вариант, так как власти страны ограничили въезд для туристов из России. В принципе попасть туда можно через соседнее государство ЕС.

Другие компании, которые предлагают россиянам визовое сопровождение, подтверждают, что не все путешественники готовы обращаться через посольство в Польше.

«Наши клиенты, как правило, выбирают страны с более легким доступом. Сейчас в тройке лидеров Хорватия (Загреб), ОАЭ (Дубай), Казахстан», – поделилась с TourDom.ru Мария Маньшева (DMG Travel & Golf Concierge).

По ее словам, запись идет уже на новый, 2023 год. Хотя буквально полмесяца назад были слоты на декабрь. Что касается других государств, то в этой компании Маврикий, Франция и Испания не так популярны: «Наши гости предпочитают там просто отдыхать и играть в гольф, а не подавать на визу».

Хоть Маврикий и не сильно пользуется спросом, есть путешественники, которые подают документы на американскую визу через эту страну. Правда, такой способ некоторые специалисты называют слишком экзотическим и предупреждают туристов, что шансы получить отказ возрастают. Нерезиденты Маврикия могут проходить интервью только по четвергам. На Форуме Винского пользователи пишут, что сейчас запись возможна не раньше марта, а слоты поймать крайне сложно. Если турист попытается попасть в другой день, то его просто не примут.

Новости путешествий,Дмитрий Волков,ЕС,
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