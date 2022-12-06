Туристка назвала отношение к русским в Таиланде издевательством

Российская туристка побывала в Таиланде и возмутилась неуважительным отношением персонала отеля к гостям. Разочарованиями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен» .

Путешественница рассказала, что отдыхала на Пхукете. По ее словам, ей не повезло с отелем: вода в бассейне была слишком холодная для купания, лежаков не хватало на всех гостей, а питание девушка назвала «ужасным» — со второго дня туристам пришлось ходить на завтрак в городские кафе. Однако больше всего впечатление от поездки испортил персонал гостиницы.