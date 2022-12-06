Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
2 часа назад

Туристка назвала отношение к русским в Таиланде издевательством

Lenta.ru

Российская туристка побывала в Таиланде и возмутилась неуважительным отношением персонала отеля к гостям. Разочарованиями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка назвала отношение к русским в Таиланде издевательством
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Путешественница рассказала, что отдыхала на Пхукете. По ее словам, ей не повезло с отелем: вода в бассейне была слишком холодная для купания, лежаков не хватало на всех гостей, а питание девушка назвала «ужасным» — со второго дня туристам пришлось ходить на завтрак в городские кафе. Однако больше всего впечатление от поездки испортил персонал гостиницы.

«По-русски они не говорят, понять их английский очень сложно. Единственное слово на русском языке, которое они произносят идеально — это "нельзя". На любую просьбу русского туриста они ответят именно так. Больше похоже на издевательство, если честно» — рассказала об отношении к россиянам на курорте читательница портала.

Также россиянка вспомнила, что при выезде их пытались обмануть и взять оплату за мини-бар, которым туристы не пользовались. Еще одним минусом отдыха стали дорогие экскурсии, грязное побережье и огромное количество зазывал на пляже Патонг.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители