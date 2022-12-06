Названы самые мистические города России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ создали подборку из пяти российских городов, которые достойны звания самых мистических. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Москва24 Москва24

Первое место занял город Кыштым в Челябинской области. Он образовался в середине XVIII века вокруг железоделательных заводов Демидова. Главной достопримечательностью является Сугомакская пещера.

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По одной из легенд, на болотах в районе населенных пунктов Сугомак и Есказу обитала ведьма Липиниха, которая задумала разлучить любящую пару. На мраморной горе злойдейка, обернувшись красавицей, попыталась очаровать юношу, но он решил проучить ее и кинул в колдунью большую глыбу. Именно на том месте, где и сидела ведьма, образовалась уникальная мраморная пещера.

Еще одна легенда гласит о том, что именно из Сугомакской пещеры в 1990-х годах делали вылазки гуманоиды, которые обитают под землей. Один из таких существ, прозванный "кыштымским Алешенькой", якобы несколько месяцев находился в доме у одной из местных жительниц.

Второе место в рейтинге занял затопленный в середине прошлого века город Молога, прозванный "русской Атлантидой". Летом туда водят экскурсии, поскольку в теплые месяцы уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, и город словно "всплывает".

В 30-х годах прошлого века, когда реализовывались планы по электрификации страны, началось создание Волжского каскада водохранилищ. Поэтому древний купеческий город, впервые упомянутый в летописях в 1149 году, приговорили к полному затоплению. Местных жителей решено было выселить, однако ходят слухи, что несколько стариков пропали без вести. По легенде, они утонули вместе со своими домами.

Третье место в списке самых мистических городов России занял Городец. По сказанию, данный населенный пункт на Волге основал князь Юрий Долгорукий, заложив в 1125 году одноименную крепость. Оборонные укрепления XII века сохранились и по сей день. По легенде, под валом на краю города есть подземный тоннель, где были заживо погребены монахи, которые не хотели сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Местные жители уверены, что иногда призраки выходят из вала.

Также мистическим городом России назван Торопец. Он является самым древним населенным пунктом Тверской области. По одной из легенд, князь Александр Невский, который венчался в этом городе, после церемонии посадил в центре города дуб. Кроме того, ходят слухи, что на торопецкой земле Наполеон спрятал несколько бочек с золотом, когда французская армия отступала из России.