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23 минуты назад

Туристка улетела в Сиэтл из-за ошибки авиакомпании

Мира Маркина

Мари-Хосе Гамбоа собиралась навестить близких в мексиканском Тустла-Гутьерресе. Однако ее планы разрушились из-за невнимательности работников авиаперевозчика Volaris. Об их ошибке женщина рассказала в ТикТоке. На историю невезучей пассажирки обратил внимание The Sun.

Туристка улетела в другую страну из-за ошибки авиакомпании
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мари-Хосе вылетала из Гвадалахары. Она уже была в зоне посадки, когда при проверке посадочного талона сотрудники авиакомпании попросили пассажирку подойти в другую очередь. Девушка вошла в самолет, но ее место оказалось занято. Это не смутило членов экипажа. Они просто пересадили Мари-Хосе на свободное кресло.

Туристки оказались на улице из-за ошибки владельца жилья

На третьем часу полета бортпроводники попросили пассажиров заполнить таможенную декларацию. Мари-Хосе удивилась и не поняла, зачем. Мужчина, сидевший от нее неподалеку, подумал об ошибке авиакомпании. Он сообщил о своей догадке путешественнице. Так она узнала, что летит в американский Сиэтл вместо мексиканского Тустла-Гутьерреса.

К счастью, для пассажирки история закончилась хорошо. Ее близких предупредили о возникшей накладке, а самой Мари-Хосе оплатили билет до города, где она должна была встретиться с семьей.

Ранее “Рамблер” рассказывал о неожиданной находке британской туристки в шикарных апартаментах.

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