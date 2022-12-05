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50 минут назад

«Аэрофлот» запросил еще больше рейсов в Таиланд

TourDom

Российские авиакомпании запросили у Росавиации допуски на дополнительные рейсы в Таиланд и Индию. Соответствующее сообщение размещено на официальном портале Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэрофлот» запросил еще больше рейсов в Таиланд
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

В частности, «Аэрофлот» готов увеличить количество рейсов на Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока и Иркутска до двух в неделю. В свою очередь, авиакомпания «Россия» запрашивает до 15 вылетов еженедельно из Москвы в Бангкок. Кроме того, нацпер намеревается поставить дополнительные рейсы в Гоа из Москвы и Екатеринбурга, а «Россия» – из Санкт-Петербурга.

Что касается стран СНГ, то здесь превалируют «Уральские авиалинии». Авиакомпания планирует рейсы в Бишкек сразу из трех российских городов: Уфы, Санкт-Петербурга и Казани. В свою очередь, в Казахстан вылеты запрашивает Red Wings: из Жуковского в Астану, Алматы и Актау. Наконец, авиакомпания уже анонсировала в зимнем расписании полетные программы из Нальчика в Стамбул и из Москвы в Измир.

Отметим, что сейчас Росавиация изменила подход к выдаче допусков на международные рейсы. Право летать за границу в первую очередь получают авиаперевозчики, которые имеют достаточное количество рейсов на внутренних маршрутах.

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