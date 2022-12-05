Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную страну Азии

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы в Мьянму. Его слова передает РИА Новости.

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Решетников отметил, что для торговли между Россией и Мьянмой необходимо выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. По его словам, грузоперевозки в популярную страну Азии готовы осуществлять некоторые российские компании.

«В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы», — пообещал министр.