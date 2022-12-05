Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 62.18EUR 65.52
Войти в почту
1 час назад

Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную страну Азии в ближайшее время

Lenta.ru

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что в ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы в Мьянму. Его слова передает РИА Новости.

Россиянам пообещали прямые рейсы в популярную страну Азии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Решетников отметил, что для торговли между Россией и Мьянмой необходимо выработать стабильные маршруты доставки товаров морским и воздушным транспортом. По его словам, грузоперевозки в популярную страну Азии готовы осуществлять некоторые российские компании.

«В ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы», — пообещал министр.

По его мнению, запуск прямого авиасообщения будет стимулировать туристические потоки между странами.

Новости путешествий,Максим Решетников,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители