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59 минут назад

Туристка забронировала роскошное жилье и обнаружила там экскременты

Мира Маркина

Туристка из Великобритании отправилась на фестиваль искусств в Шотландию. Место для ночлега женщина забронировала через сервис Airbnb в Эдинбурге. В “роскошной квартире” ее ждал неприятный сюрприз, сообщает Daily Record.

Туристка забронировала жилье и обнаружила там экскременты
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Стоимость ночи в квартире в центре города обошлась туристке в 393 фунта стерлингов. За семь дней женщина заплатила 208,3 тысяч рублей (или 2750 фунтов). Однако как только она переступила порог квартиры, ей захотелось потребовать деньги назад. Мебель в квартире оказалась старой, некоторые ее части держались на скотче, как и дверные ручки. Повсюду лежали пыль, чьи-то волосы, мусор. На тканях появилась плесень.

“Когда мы приехали, мы обнаружили мочу и салфетку в туалете, что не предвещало ничего хорошего. (...) Ванная комната тоже отчаянно нуждалась в уборке: и тумбы, и раковина были грязными, унитаз тоже”, – вспоминает туристка.

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Британка обратилась в службу размещения. Она хотела или потребовать провести уборку, или вернуть деньги за арендованные апартаменты. Однако просьбу туристки сотрудники Airbnb проигнорировали. Ей лишь прислали купон в размере 750 фунтов стерлингов (56,8 тысячи рублей) для использования во время следующей поездки.

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