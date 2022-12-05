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1 час назад

Россиян выслали из Таиланда за отказ проходить въездные процедуры из-за религии

Lenta.ruиещё 2

Российских туристов выслали из Таиланда за отказ проходить процедуру сканирования отпечатков пальцев из-за религиозных убеждений. Об этом сообщает портал TourDom.

Россиян выслали из Таиланда за отказ пройти въездные процедуры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, россиянка вместе с супругом и трехлетней дочерью прилетела на популярный тайский курорт Пхукет 1 декабря рейсом Azur Air. Во время прохождения въездных процедур туристы отказались сканировать отпечатки пальцев, ссылаясь на религиозные убеждения.

По словам россиянки, она впервые столкнулась с подобными требованиями и попыталась объяснить свою позицию работнику аэропорта. Однако их общению помешал языковой барьер и тот факт, что таец не знал, как вести себя в подобной ситуации.

«Он постоянно писал в телефоне и нервничал, что мы его отвлекаем и не хотим идти сдавать свои отпечатки», — заявила она.

Затем россиянка попросила предоставить переводчика, консула или посла, чтобы ей было проще общаться, но получила отказ. Туристка подчеркнула, что в ответ тайцы смеялись и развлекались.

«Они приводили разных людей, которые смотрели на нас как в зоопарке», — добавила она.

В какой-то момент из-за просьб ребенка россияне наконец согласились пройти процедуру сканирования, однако на главу семейства якобы накричал таец, который потребовал снять очки для фото. После этого у путешественников разгорелся конфликт с сотрудниками аэропорта, из-за чего их поместили в камеру и забрали паспорта.

«К нам относились как к преступникам, — указала девушка. — Все это было ужасно».

В итоге туристов депортировали из Таиланда. Причина высылки — поведение, представляющее угрозу обществу. При этом сами россияне настаивают, что на границе возникло недопонимание.

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