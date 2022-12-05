Калининградцы вновь смогут улететь в Турцию и Египет с 5 декабря

Чартерные рейсы в Турцию и Египет снова начали выполнять из Калининграда. В пресс-службе Храброво уточнили, что полеты будут выполняться раз в пять дней, начиная с 5 декабря.

«Чартерные рейсы из аэропорта Храброво в турецкий город Анталью возобновились с 5 декабря и продлятся до окончания зимнего сезона», – говорится в сообщении.

Чартерные рейсы будут летать до 25 марта 2023 года, пишет ТАСС. Дозаправку самолетов будут производить в Анталье. После этого самолеты направятся в Шарм-эш-Шейх. Пассажиры будут летать на Airbus A321, в самолетах можно разместить 220 пассажиров. Обслуживать граждан будет турецкая авиакомпания Southwind Airlines.