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1 час назад

Калининградцы вновь смогут улететь в Турцию и Египет с 5 декабря

РИА "ФедералПресс"

Чартерные рейсы в Турцию и Египет снова начали выполнять из Калининграда. В пресс-службе Храброво уточнили, что полеты будут выполняться раз в пять дней, начиная с 5 декабря.

Калининградцы вновь смогут улететь в Турцию и Египет с 5 декабря
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чартерные рейсы из аэропорта Храброво в турецкий город Анталью возобновились с 5 декабря и продлятся до окончания зимнего сезона», – говорится в сообщении.

Чартерные рейсы будут летать до 25 марта 2023 года, пишет ТАСС. Дозаправку самолетов будут производить в Анталье. После этого самолеты направятся в Шарм-эш-Шейх. Пассажиры будут летать на Airbus A321, в самолетах можно разместить 220 пассажиров. Обслуживать граждан будет турецкая авиакомпания Southwind Airlines.

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