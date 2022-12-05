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1 час назад

Спрос на авиабилеты в МинВоды вырос на 40%

express-novosti.ru

Спрос на перелеты в Минеральные Воды вырос на 40% по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказали специалисты сервиса OneTwoTrip, которые проанализировали перелеты россиян на направлениях внутри страны. Также лидерами рейтинга городов с повышенным спросом на авиабилеты стали Петербург, Сочи, Махачкала и другие.

Спрос на авиабилеты в МинВоды вырос на 40%
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«На сегодняшний день многие аэропорты Юга России ограничили работу, поэтому некоторые рейсы перенаправляются в Минеральные Воды, отчего и растет спрос. Но немаловажным фактором роста является и тот факт, что государство продолжает субсидировать региональные программы, а авиакомпании открывают для себя новые направления, в том числе и Минеральные Воды. Только в осенне-зимний период появились новые рейсы в Минеральные Воды из Хабаровска, Ульяновска и других городов», - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.

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