Спрос на авиабилеты в МинВоды вырос на 40%

Спрос на перелеты в Минеральные Воды вырос на 40% по сравнению с 2021 годом. Об этом рассказали специалисты сервиса OneTwoTrip, которые проанализировали перелеты россиян на направлениях внутри страны. Также лидерами рейтинга городов с повышенным спросом на авиабилеты стали Петербург, Сочи, Махачкала и другие.

«На сегодняшний день многие аэропорты Юга России ограничили работу, поэтому некоторые рейсы перенаправляются в Минеральные Воды, отчего и растет спрос. Но немаловажным фактором роста является и тот факт, что государство продолжает субсидировать региональные программы, а авиакомпании открывают для себя новые направления, в том числе и Минеральные Воды. Только в осенне-зимний период появились новые рейсы в Минеральные Воды из Хабаровска, Ульяновска и других городов», - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко.