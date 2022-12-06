Россияне «атаковали» Таиланд

Обширная чартерная программа в Таиланд, привлекательные цены, максимально приближенные к уровню 2019 г., и полное снятие всех ковидных ограничений на въезд в страну принесли свои плоды – Россия по итогам ноября 2022 г. продемонстрировала лучшие показатели по турпотоку среди всех европейских стран.

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Лидером по турпотоку среди всех стран по итогам ноября стала Малайзия. Оттуда в Таиланд приехали 254 тыс. туристов. Второе место у Индии – 143,7 тыс. туристов. И если до лидера России еще далеко, то к серебряному призеру Россия подобралась совсем близко.

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Согласно свежей таиландской статистике, которую «Вестнику АТОР» предоставили в московском офисе Туристического управления Таиланда (ТАТ), в ноябре королевство приняло 109,4 тыс. туристов из России.

Такие показатели позволили России занять первое место среди стран Европы по турпотоку в Таиланд. Для сравнения: из Великобритании в ноябре в Таиланд прилетели только 67,3 тыс. туристов, а из Германии – 63 тыс. туристов.

По итогам 11 месяцев Таиланд принял 256,5 тыс. туристов из России. То есть последний месяц осени сформировал 42% всего годового турпотока в Таиланд. Для понимания тенденции – это больше чем в два раза превышает результат октября, когда в страну приехали 43,6 тыс. россиян. Совокупно октябрь и ноябрь дали 60% всего турпотока из РФ в Таиланд за 11 месяцев 2022 г.

Туроператоры рассчитывают, что, с учетом колоссального отложенного спроса на отдых в Таиланде и постановки объемных полетных программ, в декабре российский турпоток в Таиланд имеет все шансы продемонстрировать еще более впечатляющие результаты, чем в ноябре.