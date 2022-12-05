50 туристов не посадили на рейс из Калининграда до Шарм-эль-Шейха

Рейс авиакомпании Southwind 2S 1652 должен был доставить 200 туристов из Калининграда в Анталью, а оттуда в Шарм-эль-Шейх, но на борт попали не все пассажиры. Об этом редакции TourDom.ru рассказала родственница одной из путешественниц.
Согласно расписанию, вылет назначен на 03:00 5 декабря. Сначала отправление задержали до 05:30, потом еще немного отложили. В итоге пассажиры покинули Храброво только в 07:00. Правда, по словам собеседницы, 51 человек остался за бортом: «На предполетном досмотре у самолета обнаружилась поломка одного из аварийных трапов. Из-за этого не могли посадить всех пассажиров». Каким образом отбирали людей, которые останутся в Калининграде, не сообщали.
Редакция направила запрос в авиакомпанию и туроператору. На момент написания новости ответ не поступил.
Сегодня проблемы были еще и у туристов, летевших из Антальи в Екатеринбург. Борт не смог приземлиться в Кольцово. Вероятной причиной называют не расчищенную от снега взлетно-посадочную полосу. А теперь путешественники, ожидающие рейс 2S 1714 из столицы Урала в Анталью, смогут вылететь не раньше 20:00. Туристов, изъявивших желание, поселили в гостиницу и выдали им ваучеры на питание.