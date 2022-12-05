Два карельских горнолыжных курорта вошли ТОП-10 туристических маршрутов

В том числе специалисты сервиса рассказали о среднем чеке на проживание в отелях, а также назвали среднюю продолжительность пребывания туристов на таких курортах.

Так, остаться на пять ночей в Красной Поляне можно за 7714 рублей, четыре ночи в Архызв обойдутся в 10261 рубль. Туристы, приехавшие на пять ночей в Шерегеш, заплатят за проживание чуть больше 8000 рублей. Стоимость двух ночей в Сортавале будет порядка 7800 рублей, а три ночи в Лахденпохье будут стоить почти 12000 рублей.