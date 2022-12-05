Выяснилось, как сэкономить на горнолыжном отдыхе в России

Туроператор Fun&Sun запустил продажу бюджетных туров на популярный горнолыжный курорт Шерегеш на чартерных рейсах. О способе сэкономить на зимнем отдыхе рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рейсы с 4 декабря начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» из Москвы и Екатеринбурга один раз в неделю. Из Санкт-Петербурга чартерная программа стартует 5 февраля.

«Стоимость пакетного тура на чартере получается существенно дешевле, чем самостоятельное бронирование перелета и проживания», — отметил генеральный директор компании ВладВладимир Рубцов.

Так, за недельную путевку в Шерегеш с отправлением из Москвы россиянам придется заплатить от 23 тысяч рублей на человека.