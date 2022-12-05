Выяснилось, как сэкономить на горнолыжном отдыхе в России

Туроператор Fun&Sun запустил продажу бюджетных туров на популярный горнолыжный курорт Шерегеш на чартерных рейсах. О способе сэкономить на зимнем отдыхе рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Рейсы с 4 декабря начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» из Москвы и Екатеринбурга один раз в неделю. Из Санкт-Петербурга чартерная программа стартует 5 февраля.
«Стоимость пакетного тура на чартере получается существенно дешевле, чем самостоятельное бронирование перелета и проживания», — отметил генеральный директор компании ВладВладимир Рубцов.
Так, за недельную путевку в Шерегеш с отправлением из Москвы россиянам придется заплатить от 23 тысяч рублей на человека.
В сумму входит перелет в обе стороны с включенным в стоимость багажом до 23 килограммов и проживание. Тур с вылетом из Екатеринбурга обойдется немного дороже — от 24 тысяч рублей на человека. Любителям горных лыж из Санкт-Петербурга за поездку в Шерегеш нужно заплатить минимум 26 тысяч рублей на одного.