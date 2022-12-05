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1 час назад

Выяснилось, как сэкономить на горнолыжном отдыхе в России

Lenta.ru

Туроператор Fun&Sun запустил продажу бюджетных туров на популярный горнолыжный курорт Шерегеш на чартерных рейсах. О способе сэкономить на зимнем отдыхе рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выяснилось, как сэкономить на горнолыжном отдыхе в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рейсы с 4 декабря начала выполнять авиакомпания «Уральские авиалинии» из Москвы и Екатеринбурга один раз в неделю. Из Санкт-Петербурга чартерная программа стартует 5 февраля.

«Стоимость пакетного тура на чартере получается существенно дешевле, чем самостоятельное бронирование перелета и проживания», — отметил генеральный директор компании ВладВладимир Рубцов.

Так, за недельную путевку в Шерегеш с отправлением из Москвы россиянам придется заплатить от 23 тысяч рублей на человека.

В сумму входит перелет в обе стороны с включенным в стоимость багажом до 23 килограммов и проживание. Тур с вылетом из Екатеринбурга обойдется немного дороже — от 24 тысяч рублей на человека. Любителям горных лыж из Санкт-Петербурга за поездку в Шерегеш нужно заплатить минимум 26 тысяч рублей на одного.

Новости путешествий,Владимир Рубцов,Уральские авиалинии,Ассоциация туроператоров России,
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